PALERMO - Con il voto contrario dei componenti di M5S, Pd e di Claudio Fava, la commissione Affari istituzionali dell'Ars ha dato parere negativo alla nomina di due dei tre componenti del Cda di Riscossione Sicilia, Massimo Mario Giaconia e Gaetana Palermo. Il voto contrario ai due consiglieri è dovuto al fatto che entrambi sono amministratori locali nei comuni di appartenenza, carica questa incompatibile con la loro presenza nella governance della società.

Lo stop ai due consiglieri designati dal governo per il Cda di Riscossione Sicilia «congela» per altro l’insediamento del presidente Vito Branca, che invece ha ricevuto via libera dall'organismo parlamentare. Il voto in commissione dunque blocca la gestione della società di riscossione dei tributi. Un grana per il governo chiamato ora a trovare una soluzione per far uscire Riscossione dal pantano.