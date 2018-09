Vittoria, bimba cade da un balcone: riporta più fratture, ma se la caverà 29/09/2018 - 20:55 di Redazione

Volo dal primo piano della casa in cui risiede per una piccola di 5 anni e mezzo: portata dall'elisoccorso al Cannizzaro di Catania, è politraumatizzata ma non in pericolo di vita

RAGUSA - A Vittoria, nel Ragusano, per una distrazione, una bimba di cinque anni e mezzo ha fatto un volo di un paio di metri dal balcone di casa. La bimba è precipitata dal primo piano dell’abitazione, ed è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. E’ stata trattata prima al Trauma Center, e poi ricoverata poi nel reparto di Pediatria dell’ospedale: è politraumatizzata ed ha diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. Le sue condizioni sono discrete ed in via di miglioramento.