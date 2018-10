Indagato nell'inchiesta sulla compravendita di diplomi, si dimette assessore M5S di Favara

Si è dimesso dal suo incarico di assessore ai lavori pubblici della Giunta M5S di Favara l’ingegnere Amodeo Nicotra, uno dei 110 indagati dell’inchiesta Diplomat su un presunto giro di diplomi comprati e venduti attraverso alcune scuole privati di Licata, Canicattì e Acireale. Nicotra ha presentato le dimissioni nelle mani del sindaco di Favara Anna Alba.

A Nicotra come alle altre 109 persone è stato notificato dai pubblici ministeri Simona Faga e Paola Vetro un avviso della conclusione delle indagini – atto che, in genere, prelude alla richiesta di rinvio a giudizio – nell’inchiesta che vede indagato anche l’ex deputato regionale Gaetano Cani al quale sono anche stati sequestrato 300 mila euro in contanti custoditi in una scatola di scarpe. Coinvolti quattro istituti, il Pirandello di Licata, il Pirandello di Canicattì, il Volta di Canicattì ed il San Marco di Acireale. Nicotra è docente nell’Istituto Pirandello di Canicattì ed è accusato insieme agli altri di avere agito “dietro corrispettivo ed al fine di consentire a numerosi alunni di conseguire il diploma di maturità senza la ben minima partecipazione ai corsi didattici”.