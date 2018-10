CATANIA - Una persona anziana bloccata in casa sul letto che galleggiava per la tracimazione del fiume Simeto per il nubifragio di ieri è stata salvata da personale dell'Upgs della polizia di Catania e dai pompieri. Assieme a un altro anziano che era in casa sono stati portati via con l’uso di un gommone dei vigili del fuoco. L’intervento è stato compiuto ieri sera.

Le strade d’accesso erano tutte allagate e la squadra delle Volanti è riuscita a raggiungere il posto con dei fuoristrada. Le ricerche sono continuate nelle casa vicine: poliziotti e vigili del fuoco hanno tratto in salvo sette persone e nove cani, grazie anche alla collaborazione degli uomini della squadra nautica dell'Upgsp, anch'essi intervenuti a dare manforte. Messi in sicurezza, per uno dei due anziani si è reso necessario il ricovero in ospedale, mentre le altre persone sono state affidate a familiari e alla Protezione Civile.