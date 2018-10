Ponti e viadotti, Musumeci all'Anas: «Ma riuscite a monitorarli presto?»

Dura presa di posizione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nei confronti dell’Anas per i tempi lenti nel monitoraggio di autostrade, ponti e viadotti dell’Isola. Facendo seguito alla riunione tenutasi lo scorso 24 agosto a Palazzo d’Orleans e relativa all'urgente ricognizione dello stato di conservazione e manutenzione delle infrastrutture viarie siciliane, il governatore ha sollecitato, ai vertici dell’Ente nazionale per le strade, una relazione sulle attività di verifica effettuate e sulle iniziative già intraprese in merito. Musumeci ha chiesto anche la copia della certificazione attestante il collaudo statico delle autostrade. «Se l’Anas non è nelle condizioni di assicurare il monitoraggio in tempi brevi - afferma il governatore - ce lo dica con chiarezza. Troveremo un’altra soluzione».