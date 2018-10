Temo che il nuovo direttore de “La Sicilia”, che mi conosce e mi legge, abbia volutamente equivocato chiedendomi di parlare di “notti bianche” a Catania e in Sicilia, anche per “Heritage” e con la “consapevolezza Unesco”. Io odio le notti bianche, le trovo una perversa forma di animazione che favorisce lo spirito della movida, coinvolgendo sfaccendati in una improbabile passione per l’arte e per i monumenti che, certo, sono aperti. Ma, nella particolare circostanza, purtroppo episodica come una festa di compleanno, sono aperti gratuitamente. Questo è il vero dato utile, anche diurno.

