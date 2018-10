Sul web i turisti stranieri premiano Catania e Taormina: «Da visitare»

Sono Catania e Taormina le località “must see” vincitrici della prima edizione dei "Destination Italia Awards", premio istituito da Destination Italia, azienda che opera nel turismo incoming in Italia e che ha voluto assegnare un riconoscimento alle destinazioni italiane che si sono distinte nel sentiment delle recensioni online dei viaggiatori stranieri nel nostro Paese secondo le analisi redatte da Travel Appeal, realtà specializzata in intelligenza artificiale al servizio dell’industria turistica e partner di Destination Italia.

In particolare, tra le recensioni dei turisti stranieri provenienti dai mercati top di Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Stati Uniti e Spagna (nell'ordine) sono emerse quali destinazione “must see” appunto Catania e Taormina con una percentuale di soddisfazione degli ospiti pari al 90,4%, molto alta, dunque, rispetto alla media nazionale e anche alla media generale del Sud Italia. Catania e Taormina sono state percepite come territorio “omogeneo”, al di là dei confini provinciali, accomunate da un’eccellente proposta turistica di strutture e servizi. In generale, l’Italia presenta una percentuale di soddisfazione degli ospiti pari all'86,4% (+2,5 rispetto lo scorso anno) con un dettaglio che vede il Nord Italia a quota 85,9%, il Centro a 86,2% e il Sud a 87,5%

Per Catania, in rappresentanza del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla Cultura Barbara Mirabella, a ritirare il premio - consegnato a Rimini nell'ambito del TTG Travel Experience - Mavi Fesco, consigliere di Federalberghi Catania e vice presidente del Comitato nazionale giovani albergatori Federalberghi, mentre per Taormina è stato Nicola Salerno di Egmont Viaggi a rappresentare il sindaco Mario Bolognari.

«La categoria "must see" - spiega proprio Nicola Salerno - si riferisce alla segmentazione delle destinazioni presenti sul sito destinationitalia.com, la piattaforma lanciata un anno fa da Destination Italia con l’intento di servire sia i turisti stranieri che desiderano organizzare direttamente i propri viaggi nel Belpaese, sia i grandi tour operator internazionali alla ricerca di prodotto di qualità da offrire ai loro clienti più esigenti. Le scelte degli utenti in tema di viaggi sono ormai fortemente influenzate dalle esperienze e dai racconti online di altri utenti. Proprio per questo la reputazione digitale è un elemento chiave nei processi di gestione e promozione di un territorio e un’opportunità di business fondamentale per la definizione di strategie di successo delle destinazioni turistiche».