«Tutti vedranno le tue foto intime», così un siracusano minacciava la ex

«Ti rovino, mando le tue foto intime ai tuoi genitori ed anche ai tuoi figli… poi diventerai la barzelletta di Noto… legalmente ti farò malissimo… corri corri in questura». Questo il contenuto di una delle minacce che inviava alla sua ex compagna, che aveva deciso di troncare la relazione sentimentale. Protagonista degli episodi un siracusano, F. I. di 46 anni, raggiunto dell’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, emessa dal Gip del tribunale aretuseo. L’uomo avrebbe provocato uno stato d’ansia e timore per la propria incolumità in danni della donna con la quale aveva avuto una relazione durata circa 3 anni e finita in estate. Sino a pochi giorni fa, l’indagato ha inoltrato numerosi sms con la minaccia di inviare foto e messaggi lesivi della dignità nel caso in cui non avesse acconsentito alle sue richieste.

Sul finire del mese di settembre, ha pedinato l’ex compagna appostandosi nei pressi di una pizzeria dove la donna si trovava in compagnia di alcuni amici; dopo averla attesa per tutta la serata, le ha inviato un sms avvisandola “Ti aspetto fuori” e dopo che la donna è entrata in auto, l’avvicinava intimorendola “Ti spaventi di me?”. Stessa condotta teneva in altra circostanza in cui la donna si trovava in un ristorante. Dapprima ha minacciato un amico che faceva compagnia alla donna, dicendogli «non mi fanno niente né lei né la Polizia». L’arrivo di una pattuglia Volante ha infastidito l’uomo al punto da convincerlo a inviare un messaggio in cui contestava alla donna il fatto d’essersi permessa di contattare la Polizia «ora solo danni...».