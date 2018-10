Zafferana, Suv finisce contro un muro: muore una donna, ferito il marito

Una donna è morta e un uomo è rimato ferito in un incidente stradale autonomo, che si è verificato in via Marco Polo alla periferia di Zafferana. La vittima è Carmela Maccarrone, di 69 anni, residente nello stesso paese.

Secondo quanto accertato i due coniugi viaggiavano a bordo di un fuoristrada Suzuki Vitara, condotto dal marito della vittima, quando, per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale zafferanese, in discesa da via Rocca D’Api, il mezzo si è schiantato violentemente contro il muro di una abitazione. Sembra che i due coniugi fossero diretti in zona Cassone.

Scattati i soccorsi, sul luogo sono arrivate due ambulanze medicalizzate del 118, per prestare le prime cure. Per estrarre la donna dalla Suzuki Vitara, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. Il marito, che ha riportato un politrauma, è stato trasportato all’ospedale di Acireale, mentre la moglie, le cui condizioni sono apparse subito critiche, è stata trasferita con l’elisoccorso al Cannizzaro. La donna - che è andata in arresto cardiaco, ma è stata rianimata - ha riportato trauma toracico e fratture. Poi in serata nella tarda serata di ieri la morte nella Rianimazione dell’ospedale.