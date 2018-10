Moody's loda gli sforzi della Sicilia, confermato il rating della Regione

Moody's ha confermato il rating della Regione Siciliana a Ba1 con outlook stabile. Lo scrive Mf Sicilia oggi in edicola. «Una piccola buona notizia di fronte al downgrade del rating nazionale e a quello di altri 18 enti locali», si legge nelle pagine regionali del quotidiano economico. La Regione Siciliana, infatti, insieme al Lazio, è l’unica che in questa tornata di rating ha mantenuto la propria valutazione. Il risultato, spiegano gli analisti, è dovuto alla posizione di liquidità della Regione che «è migliorata significativamente negli ultimi tre anni mentre la riduzione della leva finanziaria continua». La conferma del giudizio, concludono da Moody's «riflette gli sforzi di risanamento del bilancio in corso».