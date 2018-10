Catania, con la nuova "fidanzatina" aggredisce l'ex: denunciati 2 minori

CATANIA - Due giovani fidanzati 17enni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato a Catania per minaccia e lesioni personali perché avrebbero ripetutamente vessato e aggredito una loro coetanea, ex del ragazzino, per gelosia e rabbia. Il giovane avrebbe anche istigato la nuova fidanzata ad atteggiamenti di violenza contro l’ex, chiedendole espressamente di aggredirla e vessarla. L’aggressore, oltre ad essere stato indagato, è stato diffidato dal tenere analoghi comportamenti. Il provvedimento è conseguente ad una denuncia presentata dalla vittima e dal padre.

La vittima ha anche detto agli agenti che l'ex fidanzato dopo due mesi di relazione sentimentale ha iniziato ad avere nei suoi confronti un comportamento violento, procurandole lividi sul viso ed offendendola verbalmente. Ha aggiunto di aver detto al padre di essersi ferita accidentalmente per proteggere il suo ragazzo. Il padre della ragazza aggredita sarebbe stato anch'egli minacciato quando era intervenuto a favore della figlia.