«Ti sciolgo nell'acido e faccio a pezzi tua madre»: arrestato stalker

Finisce in carcere per stalking e quando esce dalla cella, nel luglio scorso, anziché venire a più miti consigli ha trasformato in un inferno la vita della sia ex e della madre di lei. I carabinieri così, su ordine del gip del Tribunale di Catania e su delega della Procura etnea, hanno arrestato di nuiovo G.S. 30 anni per atti persecutori.

Le indagini dei militari hanno evidenziato una lunga serie di episodi che hanno costretto la vittime dal giorno della scarcerazione a vivere un vero e proprio incubo dove hanno temuto per la loro incolumità dovendo anche mutare radicalmente le loro abitudini di vita.

La donna, dopo una relazione intrattenuta con l’uomo per circa tre anni ha poi deciso di lasciarlo a causa dell’eccessiva gelosia, peraltro ingiustificata, che ne limitava i movimenti e le normali relazioni sociali. Una decisione che ha scatenato nel giovane fidanzato una sorta di raptus collerico permanente che lo ha visto protagonista di appostamenti sotto casa, pedinamenti, minacce telefoniche e tramite social network. Sia la donna che l’anziana madre, anche lei vittima dello stalker, hanno così chiesto aiuto ai carabinieri di piazza Verga.

E infatti G.S. una prima volta era finito in carcere con le donne che decisero di ritirare la denuncia sia per oaura di ritorsioni ma forse anche perché convinte che la lezione era sufficiente. Sta di fatto che la scarcerazione ha inasprito i comportamenti minacciosi dell’uomo che si è spinto anche a lanciare dei grossi sassi contro gli infissi dell’abitazione, a minacciato le vittime gridando a squarciagola: «Prima che io vada in carcere vi ammazzo tutte e due, a tua figlia con l’acido ed a te facendoti a pezzi». Ai carabinieri non è rimasto altro che risegnalare la questione ai magistrati che hanno così ordinato una nuova cattura per l’energumeno.