Acireale, panino al guanto in lattice in una casa di cura e riabilitazione...

«Questo pollo sa di plastica». Quante volte abbiamo utilizzato questa frase per definire, forse esagerando, una pietanza poco appetitosa e tutt'altro che fresca? Un’espressione che invece, senza alcuna ironia e con tanto di prova documentale, ha suo malgrado utilizzato una signora che ha provato a consumare un pasto preconfezionato preparato da una ditta specializzata di Palermo. La fettina di fesa di tacchino messa all'interno del panino si “accompagnava” infatti ad un condimento tutt'altro che atteso: un guanto in lattice, di quelli monouso utilizzati per proteggere le mani o i materiali manipolati. L’incredibile rinvenimento è stato fatto all'interno di una casa di cura e riabilitazione di Acireale.

Qui la signora si era recata per assistere l’anziano nonno. All'ora di pranzo è stato servito il pasto, giunto già sigillato e confezionato da una ditta esterna. Non potendolo consumare il paziente ricoverato, la nipote ha pensato di non sprecare quel cibo. Tagliato il panino, lo ha così farcito con la fetta di fesa di tacchino contenuta all'interno di una confezione di plastica. Al primo morso la donna si è però accorta che qualcosa non andava; al tacchino era infatti letteralmente appiccicato un guanto di lattice. Scattate le foto, l’episodio è stato subito segnalato al medico di turno che ha preso in consegna la “pietanza” per gli accertamenti del caso. «Un’esperienza tutt'altro che piacevole - ha commentato la malcapitata -. Fortunatamente il tacchino non è stato consumato da mio nonno. Se lo avesse fatto mentre si trovava da solo magari poteva soffocare». La casa di cura ha preferito non commentare l’episodio.

Il caso anomalo segue di una decina di giorni un altro simile, accaduto sempre ad Acireale: una ragazza aveva trovato delle larve dentro un cosciotto di pollo biologico acquistato in un grande supermercato cittadino.