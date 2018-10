Fiumefreddo, non si fermano ad alt e gettano pacco da finestrino: presi

FIUMEFREDDO - Alla guida di una Citroen C1, alla vista dei carabinieri impegnati in un posto di blocco in via Tavola a Fiumefreddo (Catania), avrebbero spinto sull'acceleratore, nel tentativo di eludere il controllo, lanciando dal finestrino un involucro contenente, secondo i carabinieri, verosimilmente della droga. Dopo un breve inseguimento sono stati però arrestati. In manette due soggetti entrambi noti alle forze dell’ordine, si tratta di Daniele Alessi e Orazio Patanè.

Bloccati e condotti in caserma, al termine degli adempimenti sono stati relegati ai domiciliari, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. E stamane si è svolta la direttissima: il giudice monocratico del Tribunale che ha convalidato gli arresti di Alessi (assistito dall'avv. Giovanni Spada e Patanè (avv. Belinda Zisa), rimettendoli in libertà con obbligo di firma. Nessuna contestazione riguardo l'ipotetico possesso della droga, poiché non rinvenuta dai carabinieri.