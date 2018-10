Terrasini, "sistema" i fili del contatore e muore folgorato

Un ragazzo di 29 anni è morto folgorato da una scotta elettrica, nel pomeriggio a Terrasini. La vittima è Gaetano Lo Cricchio che secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra stesse sistemando alcuni fili in un contatore quando è stato raggiunto dalla scarica che non gli ha lasciato scampo. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118. Ma non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri che stanno indagano.