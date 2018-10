Catania, la morte d'una donna svela straordinario arsenale da museo...

CATANIA - Nei giorni scorsi, agenti del commissariato Borgo-Ognina hanno svolto controlli straordinari volti a prevenire e reprimere i reati e le irregolarità in materia di detenzione di armi e munizioni. E ne è scaturito anche un ritrovamento di interesse storico.

«A seguito della morte di una donna - hanno comunicato gli stessi agenti - i nipoti che hanno ereditato una collezione di armi hanno denunciato nei termini di legge detta detenzione, e le citate armi sono state lasciate per lungo tempo in un appartamento disabitato». Recatisi in questa casa, i poliziotti hanno rinvenuto un arsenale, anche con armi di ingente valore storico e artistico, e rare. «A dire degli eredi, che hanno esibito anche delle perizie - si legge ancora nella nota della polizia - alcune di queste armi assumono particolare rilievo poiché due di queste, due pistole, sono state utilizzate in un duello che ha determinato il ferimento di Matteo Renato Imbriani», il radicale storico di fine Ottocento Matteo Renato Imbriani. «Inoltre, un fucile è stato individuato quale secondo esemplare esistente a livello mondiale: l’altro è custodito in un museo americano».

«In totale sono state sequestrate penalmente 38 pistole, 20 fucili, 38 armi da punta e taglio e 1.456 cartucce e i tre eredi sono stati indagati in stato di libertà per i reati di omessa denuncia». E «al fine di determinare il valore storico artistico e l’interesse dello Stato in tali reperti, verranno informati gli organi competenti al fine di custodirli e collocarli, eventualmente, nei musei nazionali».