Rogo su traghetto Palermo-Livorno, paura per i 262 passeggeri a bordo

PALERMO - Un incendio è divampato la notte scorsa nel locale motori della nave Cruise Ausonia della Grimaldi Lines mentre era in viaggio da Palermo a Livorno. Non vi sono feriti. Il rogo è divampato verso le 3.30, circa 3 ore dopo la partenza. Gli uomini a bordo hanno circoscritto l'incendio e poi il comandante della nave ha cambiato rotta per tornare nel porto di Palermo.

A bordo ci sono 262 passeggeri, tra cui 10 bambini, e 85 membri dell’equipaggio. Verso la nave della Grimaldi sono stati inviati natanti della Capitaneria di Porto, dei vigili del fuoco.

I passeggeri a bordo della Cruise Ausonia stanno bene e stamattina hanno fatto colazione. Secondo quanto riferisce la Capitaneria di Porto il comandante è riuscito ad accendere un secondo motore che sta funzionando. La nave deve andare a una velocità di 40 miglia. Vista la velocità dovrebbe arrivare nel porto di Palermo tra cinque o sei ore. A causa del vento di scirocco le condizioni del mare rendono ancora più complicato il rientro. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio che saranno al centro di un’inchiesta della Capitaneria di Porto che scatterà non appena il traghetto attraccherà al porto del capoluogo siciliano.

«L'incendio - ha spiegato la società di navigazione - è divampato probabilmente da un tubo di gas di scarico di uno dei motori per una perdita d’olio. L’incendio è stato già spento e la nave sta tornando a Palermo con i propri motori». «I passeggeri stanno tutti bene e sono stati informati e assistiti - aggiungono dalla Grimaldi -. L’incendio è stato circoscritto in una zona della nave, il resto dell’imbarcazione è perfettamente agibile».