L'inusuale protesta di un pompiere: ha "occupato" l'isolotto di Lampione

AGRIGENTO - Un sindacalista della Uil Pa vigili del fuoco ha "occupato" Lampione, un isolotto sperduto a ovest di Lampedusa, per protestare contro il trattamento riservato dal governo ai vigili del fuoco. «Ho scelto Lampione, un isolotto lungo 200 metri e largo 180 - dice il capo squadra Di Malta - proprio a voler simboleggiare l'isolamento dei vigili del fuoco. Nonostante le belle parole riservate dopo ogni tragedia, il governo si dimentica di noi subito dopo e fino alla nuova emergenza. Non è morale abusare dei vigili del fuoco in questo modo».

Una protesta, quella di Di Malta, appoggiata anche dai vertici del sindacato. «Il governo - sottolinea il segretario generale Alessandro Lupo - ha dichiarato che "ringraziare i pompieri non basta, bisogna migliorare i loro stipendi". Tuttavia, ancora oggi non si vede l’ombra di un centesimo. Siamo in assoluto il Corpo meno pagato e nonostante un lavoro estremamente rischioso non beneficiamo di alcuna forma di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali».

La protesta del dirigente sindacale a Lampione, prosegue Lupo, fa seguito «all?approvazione del riordino delle carriere, un provvedimento figlio di un’amministrazione arrogante che ha pensato a privilegiare un ristrettissimo numero di persone ignorando invece le necessità di tutti i Vigili del Fuoco che ogni giorno rischiano la vita».