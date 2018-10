Adesca sul web per farla prostituire una 18enne che vive nel Ragusano

RAGUSA - Avrebbe adescato sul web una propria connazionale di 18 anni, che da anni vive a Santa Croce Camerina, portandola in Spagna per indurla alla prostituzione. E' l’accusa contesta a un romeno che è stato arrestato da carabinieri della compagnia di Ragusa che hanno ritrovato la ragazza. Particolari sull'operazione saranno resi noti in giornata durante una conferenza stampa.