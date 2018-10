Cucina, il piatto dell’anno è siciliano: a certificarlo, il prestigioso «taccuino dei ristoranti d’Italia» 29/10/2018 - 14:10 di Redazione

Assolutamente da non perdere la «Cassata di pesce spada» di Gigi Mangia. E per "La Madia" di Licata indicata come "Tavola memorabile"

PALERMO - Paolo Massobrio e Marco Gatti presentano oggi a Milano la loro guida, «Il taccuino dei ristoranti d’Italia», nell'ambito di «Golosaria», la rassegna di cultura e gusto che si svolge al MiCo, dove sono state premiate le "Corone radiose" e le "Tavole memorabili" che hanno lasciato il segno. Il pranzo che ha colpito i 90 ispettori guidati da Gatti e Massobrio su e giù per l’Italia è la «Cassata di pesce spada» di Gigi Mangia, titolare dell’omonimo ristorante di Palermo, premiato come Piatto dell’anno. Mangia ma anche il ristorante "La Madia" di Licata - già miglior tavola assoluta nelle edizioni 2016 e 2017 della guida - ottengono per la Sicilia il premio di "Tavola memorabile" Mangia, «con la sua passione - spiega la guida - e simpatia, è per noi un’istituzione, vero ambasciatore del gusto siciliano. Nel suo locale, in pieno centro, propone una cucina fantasiosa, che regala grandi soddisfazioni, tra mare (tanto) e terra. Cantina superba. Conquista la corona dopo la soddisfazione dei collaboratori che l’hanno visitato».