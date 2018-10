Gela, un'anziana cade a casa e resta a terra 4 giorni: trovata esanime

GELA - Una pensionata di Gela, di 77 anni, che vive da sola, è stata salvata grazie alla sensibilità di un vicino di casa, che non vedendola da quattro giorni, ha fatto intervenire carabinieri e vigili del fuoco, i quali, sfondata la porta dell’abitazione in via Generale Cascino, hanno trovato la donna a terra priva di sensi. I sanitari del 118 hanno accertato che era caduta e si era rotta un femore.

Non riuscendo più ad alzarsi per prendere il telefonino, non è stata nemmeno in grado di chiedere soccorso a vicini e parenti. Nessuno ha sentito le sue invocazioni d’aiuto. Poi, sfinita, non è stata più in grado nemmeno di gridare. Ora si trova ricoverata in ospedale in gravi condizioni.