A fuoco il portone di casa dell'impiegato delle Poste scappato con i soldi dei risparmiatori

Stanotte hanno cosparso il portone, in via Belluno a Favara di liquido infiammabile e poi hanno appiccato il fuoco. Nessun dubbio, per i carabinieri, sul fatto che l’intimidazione abbia avuto come bersaglio un ex impiegato delle Poste di Favara che lo scorso febbraio determinò, nell’ufficio dove lavorava, un ammanco di 450 mila euro prima di sparire nel nulla. I carabinieri hanno avviato indagini.