Meteo, ancora pioggia in Sicilia: allerta arancione su tutta l'Isola

PALERMO - Ancora pioggia e nuova allerta meteo per la Sicilia a causa dell'ennesima perturbazione che investe l'Italia meridionale. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo Arancione per tutta la Regione per la giornata di domani. Il livello medio-alto è indicato sia per il rischio idrogeologico sia per il rischio idrico.

Il sistema nuvoloso è accompagnato da venti di scirocco. I fenomeni temporaleschi risulteranno forti. Le temperature sono previste in lieve calo. Anche il weekend si preannuncia ventoso e piovoso.