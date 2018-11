Dissesto, Catania appesa ad un ultimo filo saprà lunedì dal governo se potrà salvarsi

Due le novità che emergono dal lungo «faccia a faccia» che a Palermo il sindaco di Catania Salvo Pogliese, accompagnato dal vicesindaco e assessore al Bilancio, Roberto Bonaccorsi, ha avuto con il sottosegretario all'Interno, Stefano Candiani. Il sindaco avrebbe parlato chiaro col rappresentante del governo dicendo che il tempo per la città di Catania è scaduto e che l’emergenza rischia di aggravarsi. Al sottosegretario il primo cittadino avrebbe chiesto due cose: la prima è una anticipazione di cassa - il cosiddetto “piano B” che avevamo annunciato in un articolo qualche giorno fa - per arrivare entro pochi giorni al pagamento dello stipendio di ottobre ai comunali e ai lavoratori di partecipate e coop. Secondo punto, ottenere dal governo una risposta alla richiesta, più volte espressa a Roma, per avere un contributo straordinario di 400 milioni circa in tre anni per rimettere il Bilancio in equilibrio.

