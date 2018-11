MESSINA - Un muro di sabbia chiude l’ingresso del porto di Tremestieri a Messina. Lo scirocco dello scorso fine settimana ha portato poco più di 50 mila tonnellate di sabbia nella rada in cui approdano le navi che fanno la spola con Villa San Giovanni per trasferire i mezzi pesanti, ora costretti a entrare in città se devono attraversare lo Stretto.

La forza dello scirocco ha spostato in mare un tetrapode (struttura frangiflutti) di 6 tonnellate, rotolato all'imboccatura del porto. Per avere un’idea delle dimensioni dell’ostruzione, basti pensare alle dimensioni della Cattedrale di Messina, escluso il campanile, scrive La Gazzetta del Sud.