Maltempo, ora Palermo "galleggia": sempre più strade e case allagate

PALERMO - Continua il maltempo a Palermo e provincia. In città si è allagata la rotonda Spadolini che collega via Ugo La Malfa a via Lanza di Scalea. La polizia municipale sta monitorando i sottopassi di via Belgio, viale Lazio e Calatafimi che si colmano di acqua molto velocemente. Poca affluenza nei cimiteri a causa del maltempo, oggi 2 novembre giornata di commemorazione dei defunti.

Il fiume Sosio è esondato e le strade di Palazzo Adriano sono completamente allagate. Sul posto sono state inviate diverse squadre di vigili del fuoco di Corleone e Prizzi per soccorrere le persone con le case allagate. Intanto strade pericolose e invase dal fango sempre in provincia di Palermo. In particolare la Sp4 che collega Corleone a San Cipirrello e la Sp 4 bis che collega i paesi di Camporeale e Roccamena: entrambe sono piene di fango e molto pericolose da attraversare. L'Anas informa che sulla strada statale 189 "della Valle dei Platani" è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra il km 7,900 e il km 8,200 a Lercara Friddi. Il tratto è stato chiuso a causa di un allagamento dovuto appunto alle avverse condizioni meteorologiche.

Una situazione, quella di oggi, che va a sommarsi alla pioggia battente che già ieri ha flagellato Palermo dove vigili del fuoco hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato con la sua auto in via Imera: l’acqua aveva sommerso la vettura fino ai finestrini. E sempre ieri, messi in salvo altri due automobilisti, sempre nella stessa strada e altri ancora in via Ciaculli e in via Colonna Rotta. Almeno trenta gli interventi dei vigili del fuoco eseguiti in mattinata e altrettanti segnalati dai cittadini. Il vento ha divelto un cartellone pubblicitario in piazza Castelnuovo. Alla vigilia del Giorno dei morti, allagati l'ingresso al cimitero dei Rotoli, il più grande di Palermo, e alcuni viali. Disagi anche nella zona dell’altro cimitero, Sant'Orsola, con allagamenti delle strade.