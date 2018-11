Agguato a Palma di Montechiaro, un 45enne ucciso a colpi di pistola. Sotto torchio il suocero e il cognato

PALMA DI MONTECHIARO - Un uomo di 45 anni, Ignazio Scopelliti, è stato ucciso con colpi di pistola in pieno centro, in via Palladio, a Palma di Montechiaro (Agrigento). Il delitto dovrebbe essere avvenuto fra le 10,30 e le 11.

Il sostituto procuratore di turno, Emiliana Busto, sta per arrivare a Palma di Montechiaro. I carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno già portato in caserma un paio di persone e sono in corso gli interrogatori.

Ignazio Scopelliti, a quanto si è appreso, avrebbe tentato con insistenza di riallacciare la relazione con l’ex moglie. Un rapporto non voluto dalla donna che avrebbe scatenato le ire del suocero e del cognato della vittima, attualmente interrogati nella caserma dei carabinieri dal pm Emilia Busto e le cui posizioni sono al vaglio di investigatori e inquirenti.

I due uomini ieri sera avevano denunciato Scopelliti per l'ennesima volta, accusandolo di molestie e violenze nei confronti della moglie. La pista privilegiata, in questo momento, conduce al suocero e al cognato che stamattina pare abbiano incontrato l’uomo con il quale avrebbero avuto l'ennesimo alterco.