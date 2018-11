Agrigento squassata da un diluvio, «Restate a casa e lontani da alberi»

AGRIGENTO - L’amministrazione comunale di Agrigento - si legge in una nota «considerate le condizioni meteo avverse invita la cittadinanza a rimanere nelle proprie abitazioni, a non utilizzare mezzi se non per urgenze e necessità improrogabili limitando gli spostamenti, ed evitare di sostare in prossimità di alberi, pali della pubblica illuminazione. Di non sostare in locali interrati e seminterrati».

I tecnici della Protezione civile comunale monitorano costantemente l'evolversi della situazione per cui eventuali sviluppi verranno prontamente comunicati alla cittadinanza. Nelle ultime ore sono stati registrati danni in via Garibaldi per il crollo di un masso di calcarenite per cui la strada è interdetta al traffico in attesa di ulteriori sopralluoghi e verifiche alla parete calcarenitica. Si sono registrati anche a causa del forte vento alcuni abbattimenti di alberi al viale della Vittoria, in viale Sicilia e al Villaggio Mosè.