Giarre, volevano il pizzo e il 2% degli incassi annui: arrestati tre estortori

Vige il massimo riserbo dei carabinieri su una attività investigativa che ha portato al fermo di tre persone per una presunta estorsione ai danni di un commerciante giarrese. Nella vicenda, come da copione, c’è la vittima di turno che con una banale scusa sarebbe stata attirata dal gruppo criminale, poi la richiesta esplicita di sottomettersi alla logica del pizzo e l’aggressione subita dal commerciante che aveva accennato il proprio disaccordo.

Nella foto da sinistra: Tiziano Russo, Francesco Messina e Roberto Bonaccorsi

E ancora: l’immancabile intervento dell’”amico buono” che media, facendo da paciere, salvo poi scoprirsi che anche lui faceva parte della sceneggiata per incastrare la vittima di turno che avrebbe pure pagato una prima tranche di 2 mila euro, sperando di ottenere, con il supporto del finto “negoziatore”, un atteggiamento più morbido dal gruppo criminale.

In questo quadro ancora tutto da delineare si inserisce l’attività dei carabinieri che, nel giro di due settimane da quando hanno appreso che il commerciante finito nel mirino era stato pestato a sangue nell’androne degli alloggi popolari di via Teatro (ex via Carducci), hanno fatto scattare le indagini sfociate poi nel blitz.

In manette tre giarresi: Roberto Bonaccorsi che avrebbe svolto il ruolo di mediatore, Tiziano Russo che avrebbe richiesto alla vittima il pizzo aggredendola e Francesco Messina, accusati d essere stato il guardaspalle di Russo durante il pestaggi. Nel primo pomeriggio di oggi, nel carcere di Bicocca sono stati convalidati i tre arresti, al termine dell’interrogatorio di garanzia del Gip Alba Sammartino. L’accusa è di estorsione in concorso.

Come dicevamo le indagini sono ancora in corso non si escludono ulteriori risvolti. L’attività investigativa dei carabinieri nasce dopo la denuncia del commerciante che ha raccontato di essere stato pestato da Tiziano Russo, che oltretutto si trova agli arresti domiciliari e che avrebbe chiesto alla vittima di pagare il pizzo. Da indiscrezioni si è appreso che al commerciante sarebbero stai chiesti 5 mila euro da pagare entro il mese di ottobre, 50 mila euro come “arretrato” e una percentuale del 2% sul guadagno dell’attività commerciale.

La svolta alle indagini è giunta quando si è compreso che nella vicenda era stato coinvolto, con il presunto ruolo di “negoziatore”, Roberto Bonaccorsi arrestato giovedì pomeriggio in flagranza di reato mentre incassava una tranche del denaro, 2 mila euro. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri sul vale Don Minzoni a Giarre. Addosso aveva il denaro e le banconote che avevano lo stesso numero di matrice che i carabinieri, opportunamente, avevano fotocopiato.