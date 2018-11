«L'acqua già arriva nei finestrini», automobilisti nel panico a Palermo

PALERMO - Strade allagate a Palermo a causa dell’intensa pioggia che si è abbattuta questa sera nel capoluogo. In viale Regione Siciliana e di corso Calatafimi sono allagati alcuni sottopassi. Diverse auto sono bloccate. E ancora: automobilisti con l’acqua che arriva nei finestrini in corso Re Ruggero, traffico bloccato in piazza Indipendenza e allagamenti in via Messina Marine e nella zona di via Imera.

Sempre a Palermo, la polizia ha salvato un disabile bloccato in casa in via Porta di Castro. La strada nel centro storico si è trasformata in un fiume per le piogge che da ore cadono sul capoluogo. Un'altra persona, un’anziana che non riusciva ad uscire dall'abitazione allagata in via Matteo Bonello, è stata soccorsa pure dai poliziotti. Interventi dei vigili del fuoco nell'ospedale Buccheri La Ferla dove si è allagato il pronto soccorso, mentre è stato rinviato il concerto del Coro di voci bianche del Teatro Massimo, previsto per oggi 3 novembre alle ore 21.00 in Cattedrale.

Decine poi nel Palermitano gli interventi dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile per caduta alberi e massi nei comuni di Cinisi, Terrasini, Monreale. A Campofelice di Fitalia i pompieri sono riusciti a raggiungere una famiglia rimasta isolata. Sono in corso controlli sulle strade provinciali 138 e 10. Controlli dei vigili del fuoco anche sul ponte nei pressi della Palermo-Agrigento ad altezza di Bolognetta. Il maltempo ha causato guasti alla rete elettrica, risolti da personale dell’Enel, nei comuni di Giuliana, Contessa Entellina, Partinico e presso la Diga Gammauta. Dalle 17 è stata ripristinata la circolazione ferroviaria tra Palermo e Agrigento.