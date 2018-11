Straripa il fiume Belice, Verdura Golf Resort evacuato, persone sui tetti a Menfi

La pioggia che ininterrottamente cade sul versante sud occidentale della Sicilia ha causato lo straripamento del fiume Belice. Numerosi gli allagamenti delle zone attigue all’alveo. A Menfi alcune persone hanno dovuto ripararsi raggiungendo i tetti delle loro residenze situate all’altezza dell’alveo del fiume.

Quattordici persone che si trovavano all’interno della struttura ricettiva Terme Acqua Pia, nel comune di Montevago sono state tratte in salvo dal Nucleo speleo-alpino-fluviale dei vigili del fuoco, intervenuto da Palermo. A Sciacca alcune famiglie residenti nella località balneare della Foggia sono state evacuate a seguito dello straripamento, oggi pomeriggio, di un torrente.

Trascorreranno la notte in albergo. A Ribera c'è stata apprensione per le sorti di un giovane pastore travolto dalla piena del fiume Platani. I soccorsi sono stati immediati ed è stato ritrovato in ipotermia: è ricoverato in ospedale.

Lo straripamento del fiume Verdura ha allagato anche il Verdura Golf Spa Resort di Rocco Forte a Sciacca. La direzione dell’hotel sta dirottando gli ospiti presso altre strutture vicine in attesa del superamento dell’emergenza.