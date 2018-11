Morto il ragazzino stroncato a 10 anni da una emorragia cerebrale

Il suo cuore ha continuato a battere per oltre due settimane nonostante la gravità delle sue condizioni. Il bambino, 10 anni di Giarre, il 24 ottobre sorso mentre giocava a tennis in una scuola privata di Riposto è stato colpito da una emorragia cerebrale. Prima di raggiungere il Cannizzaro di Catania in elisoccorso il bambino è andato in arresto cardiaco per lunghi minuti ma era stato rianimato con successo.

Il piccolo che non aveva più ripreso conoscenza era stato ricoverato in Terapia intensiva, con prognosi riservata. I medici hanno diagnosticato una grave emorragia cerebrale.

Purtroppo il danno cerebrale era davvero grave e le speranze sono finite stamane alle 8 quando i medici hanno constatato la morte cerebrale. Il bambino è rimasto in osservazione fino alle 14.30 conclusasi purtroppo con il decesso. La notizia della morte del piccolo, ha suscitato a Giarre grande commozione. Questa mattina nella sua classe - frequentava la quinta elementare a Giarre - maestre e alunni, appresa la dolorosa notizia, hanno sospeso le lezioni, perché un piccolo angelo biondo era volato in cielo.