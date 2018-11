Musumeci: «Il capo del cerimoniale di Conte è ignorante e il prefetto...»

PALERMO - «Dalla vicenda dei giorni scorsi ho capito che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non conosceva la specificità dello Statuto siciliano, il capo del cerimoniale è ignorante e il prefetto di Palermo non ha saputo o voluto giocare il ruolo legato alla sua funzione, ma non voglio fare polemiche altrimenti sarei andato lì e ci saremmo giocati questa partita». Lo ha affermato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci con riferimento alla visita, domenica scorsa al Policlinico di Palermo, del premier Giuseppe Conte dopo la tragedia di Casteldaccia.

In quella circostanza l’ufficio del cerimoniale del governo, secondo quanto riferito da Musumeci dopo una telefonata con il prefetto Antonella De Miro, non consentì la visita del presidente Musumeci, insieme a Conte, ai parenti delle vittime presenti alla camera mortuaria del Policlinico di Palermo, dove erano state portate le salme.