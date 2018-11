A19, lavori sulla "bretella" da e per Caltanissetta: uscite alternative e disagi da stasera a venerdì

CALTANISSETTA - A conferma che la "bretella" che collega Caltanissetta all'autostrada Palermo-Catania continua ad essere un "cantiere aperto" in mezzo al quale gli automobilisti rischiano di smarrirsi, ieri sera l'Anas ha reso noto che per tre sere, le prossime, verranno eseguiti lavori che comportano la chiusura di alcune rampe di svincolo per consentire la demolizione delle vecchie torri faro interferenti con la nuova viabilità.

Nel dettaglio, stasera martedì 6 novembre (dalle ore 22 all'1) verrà chiusa la rampa per i veicoli provenienti dalla "640" e diretti a Catania, che saranno deviati sulla "626", svincolo Himera, per uscire allo svincolo Capodarso e proseguire verso l’A19. Inoltre, sempre per tre ore e dalle ore 22, domani sera sarà chiusa la "640" al km 74,200 per cui i veicoli provenienti da Palermo e diretti a Caltanissetta dovranno uscire dall'autostrada allo svincolo Ponte Cinque Archi per proseguire sulla Statale "121" in direzione Santa Caterina di Villarmosa tramite la "122" bis in direzione Caltanissetta.

Queste le altre modifiche alla circolazione: i veicoli provenienti da Catania e diretti a Caltanissetta dovranno uscire dall'autostrada allo svincolo di Enna per proseguire sulle statali "117" bis e "626"; i veicoli provenienti dalla "640" e diretti a Catania saranno deviati sulla "626" svincolo Himera, per uscire allo svincolo Capodarso e proseguire verso la A19; i veicoli provenienti dalla "626" e diretti a Catania saranno deviati allo svincolo Capodarso in direzione Enna; i veicoli provenienti dalle statali "640" e "626" e diretti a Palermo saranno convogliati, dallo svincolo Himera della "626", sul nuovo tracciato della "640" con uscita obbligatoria in corrispondenza della deviazione per Santa Caterina di Villarmosa per poi immettersi in autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi.

Infine, dalle ore 21 di giovedì alle 9 di venerdì sarà chiusa la rampa per i veicoli provenienti da Palermo e diretti a Caltanissetta, che dovranno quindi lasciare l’autostrada allo svincolo di Ponte Cinque Archi per proseguire lungo la statale 121 in direzione Villarmosa o Villarosa.