Catania, l'amarezza del suo sindaco: «Adesso non abbiamo più speranze»

CATANIA - Che la situazione del Comune di Catania sembri ormai senza via di ritorno lo si evince anche dalle dichiarazioni del sindaco Salvo Pogliese che ieri, venuto a conoscenza dei particolari del dispositivo della sentenza della Corte dei conti, ha rilasciato una dichiarazione tramite l’ufficio stampa: «Prendiamo atto con amarezza di questo giudizio della magistratura contabile che conferma il deliberato del 4 maggio scorso e che toglie al Comune ogni possibilità di evitare il default. Fin dal nostro insediamento, quattro mesi addietro, consapevoli delle enormi difficoltà che ci venivano lasciate in eredità, abbiamo operato con scrupolo e coscienza e un impegno totalizzante, al fine di salvare il Comune e la città da una condizione di fallimento che mette in difficoltà i lavoratori, le imprese e i cittadini che usufruiscono dei servizi».

«Come abbiamo già fatto con la delibera del Consiglio comunale di adozione dei correttivi richiesti dalla Corte dei conti - continua Pogliese - ai rendiconti 2014-2015-2016, ora questo nuovo pronunciamento dei giudici ci riconferma che la strada intrapresa è quella giusta, perseguire cioè l'obiettivo di fare rientrare il Comune nell'alveo della legalità e delle veridicità dei documenti contabili, precondizione indispensabile per riprendere un cammino virtuoso di risanamento, nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini».

«Anche per questo, finora - prosegue il sindaco - abbiamo anche evitato ogni polemica, persino quando abbiamo subito provocazioni, talvolta grottesche, da parte di chi invece di esternare falsità in continuazione avrebbe fatto bene a riflettere su quanto sta accadendo».

«Quando ci siamo candidati alla guida del Comune - ha concluso il primo cittadino - abbiamo detto che facevamo una scelta d’amore verso la città e che avremmo voltato pagina. E così sarà, anche nell'affrontare questa pesante vicenda del dissesto con cui siamo giocoforza costretti a fare i conti, senza ipocrisie senza infingimenti, ma con risolutezza e coraggio. Un impegno di verità e serietà per cui da oggi, ancora più di ieri, metteremo il massimo impegno per individuare, insieme ai tanti cittadini onesti di Catania, il percorso più idoneo per chiudere definitivamente con il passato, consapevoli che abbiamo radici forti, maturate in una città che ha sempre saputo risorgere dalle proprie ceneri».