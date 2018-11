Medico morto, la moglie disperata: «Voglio vederlo anche se straziato» 08/11/2018 - 12:43 di Redazione

Floriana Di Marco in lacrime per il marito Giuseppe Liotta: «Anche io sono un medico e so come può essere ridotto ma lo devo vedere, ne ho bisogno»

PALERMO - «Ho bisogno di vedere mio marito. Ho già visto le scarpe e i vestiti. Lo voglio vedere. Sono un medico e so come può essere ridotto ma lo voglio vedere». Lo dice tra le lacrime Floriana Di Marco, la moglie del medico Giuseppe Liotta il cui cadavere è stato trovato oggi a 4 giorni dalla scomparsa causata dal maltempo nel corleonese. La donna, insieme ad altri familiari, si trova vicino al luogo dove è stata trovata la macchina del marito: ad alcune centinaia di metri dal bivio della SS 118 per la strada provinciale 96. Liotta era partito da Palermo verso le 18.30 e si stava recando nell'ospedale di Corleone per prendere servizio alle 20. Superato l’obelisco di Ficuzza ha percorso un tratto della Statale, difficile da percorrere a causa del nubifragio che era in corso, e si è poi immesso, probabilmente per errore, sulla strada provinciale. L’auto è stata trovata un po' più a valle della provinciale dopo il ponticello Drago. Il corpo di Giuseppe Liotta è stato trovato senza vestiti e col volto immerso nel fango. Il cadavere sballottato dalla furia dell’acqua tra le rocce avrebbe perso una gamba