«Catania alzati e rivestiti di luce»,il sindaco "richiama" papa Wojtyla

CATANIA - «Stamattina - scrive in un posto su Facebook il sindaco di Catania, Salvo Pogliese - mi sono fermato a guardare l’iscrizione commemorativa posta sulla facciata di Palazzo dei Chierici.“Catania alzati e rivestiti di luce e giustizia”, lasciò detto ai catanesi il grande Papa Giovanni Paolo II, a conclusione della visita alla nostra città.

«Ci rialzeremo - prosegue Pogliese - perché sappiano affrontare le difficoltà. Ora più che mai sono orgoglioso della scelta d’amore per questa città, e di essere a capo di una comunità di donne e uomini per cui continuerò a lottare come ho fatto dal primo giorno».