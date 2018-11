Messina, il dramma dei 72 lavoratori licenziati da Liberty Lines

Liberty Lines ha licenziato 72 marittimi fin qui impiegati nel servizio aliscafi tra Messina e Reggio Calabria. La Compagnia dallo scorso primo ottobre è stata sostituita da Bluferries, una sociartà controllata da Rfi. Ma la vertenza dei lavori di Liberty Lines è esplosa in tutta la sua drammaticità.

I sindacati sperano in un intervento del Ministero dei Trasporti. Il segretario nazionale Ugl Mare e Porti, Pasquale Menella, ha sollecitato un incontro con il miniostro Toninelli "per preservare il personale che per anni ha prestato servizio su quella linea».