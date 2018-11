La Sicilia e le sue tante fragilità, ecco la mappa delle aree a rischio

CATANIA - La mappa del pericolo esiste già. Da tempo. Ed è costantemente aggiornata dallo specifico Servizio dell’assessorato Territorio e Ambiente della Regione. Si chiama Pai, Piano di assetto idrogeologico, la cui “carta madre” è la relazione generale firmata dall'allora presidente della Regione, Totò Cuffaro, nel 2004. Il Pai “fotografa” due tipi di pericolo per i bacini idrografici siciliani: la possibilità di esondazioni e il “rischio” dovuto alla presenza di manufatti e opere dell’uomo, con una scala di valori in cui i livelli R3 e R4 prevedono, rispettivamente, possibili rischi per l’incolumità e la perdita di vite umane.

In questa gigantesca fotografia di dettaglio dei bacini idrografici di tutta l’Isola, ci sono anche i territori in cui si sono consumati gli ultimi disastri: da Casteldaccia alla Piana di Catania. In tutti i casi, le criticità erano ben note.

NELLA FOTO, L'AREA MARCHIATA IN BLU INDICA LA PERICOLOSITA' IDRAULICA NEL BACINO DEL SIMETO