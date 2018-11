Il ministro Lezzi: «Tav Torino-Lione?Senza, si fa l'Alta velocità in Sicilia»

ROMA - «Io resto contraria a questa Alta velocità, non a tutte. Daremo quelle risposte che la piazza si aspetta. Il denaro risparmiato da Tav non verrebbe messo in un cassetto, ma lo investiremmo in ponti, trasporti, strade». Così, in un’intervista a La Stampa, la ministra per il Sud, Barbara Lezzi a proposito della Tav Torino-Lione «Vedremo l’esito dell’analisi costi-benefici che è in corso - aggiunge -. Di certo deve sempre prevalere il principio dell’efficacia».

«Quello che dice la Lega resta opinione della Lega - sottolinea -. Come detto in fase di contratto, devono essere i numeri a prevalere: se conviene o no farla». Con i soldi eventualmente risparmiati, dichiara, «porteremo l’Alta velocità in Calabria, in Sicilia e in Puglia. Per velocizzare i cantieri stiamo lavorando sul ddl semplificazioni».