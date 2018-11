Catania, la Regione lancia un salvagente: all'orizzonte 60 milioni per pagare i salari

CATANIA - La Regione, su disposizione del presidente Nello Musumeci, ha disposto una accelerazione dell’iter per venire incontro alle gravi esigenze di cassa di Catania. Sabato il governatore ha incontrato il Ragioniere generale, mentre oggi si vedrà con l’assessore regionale al Bilancio, Gaetano Armao. A Catania la Regione potrebbe arrivare a versare in due tranche all'incirca 60 milioni di trasferimenti previsti per il 2019. E per questo motivo sembra che il presidente chiederà all'Ars una corsia d’urgenza per sbloccare i fondi entro la fine di questa settimana e permettere all'amministrazione Pogliese di pagare gli stipendi.

