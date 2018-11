Estate di San Martino anche in Sicilia, ma ha i giorni contati

L'estate di San Martino è arrivata anche in Sicilia, come previsto l'alta pressione ha scacciato via le nubi e si è instaurata su quasi tutta l'Italia, isole comprese. Sole e temperature miti quindi nell'Isola, ben sopra la media del periodo: fra oggi e domani la colonnina di mercurio potrebbe arrivare a anche toccare i 20°C.

Ma c'è il rovescio della medaglia: l'estate di San Martino durerà meno del previsto. Le condizioni metereologiche dovrebbero cambiare già venerdì, quando in Sicilia sono previste piogge e venti freddi che fanno abbassare le tipeide temperature di questi giorni.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che dal prossimo weekend le temperature crolleranno di 10-12°C, con valori massimi che a stento saliranno sopra i 12°C al Nord e non oltre i 15°C al Centro-Sud.