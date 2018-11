CATANIA - Mentre lo «scaricabarile» è ancora in corso tra le forze politiche che hanno governato la città negli ultimi 20 anni, forse disinteressandosi del fatto che stava colando a picco e che oggi, al contrario, farebbero meglio ad occuparsi dei lavoratori che sono senza stipendio, vale la pena, per correttezza di informazione, dare ai cittadini alcuni numeri che riguardano il passato, ed esattamente i numeri dei mutui contratti tra il 1993 e il 2006. Siamo nel pieno periodo della cosiddetta «primavera Bianco» cui seguiranno gli anni bui del sindaco Scapagnini.

In questa vicenda, però, va fatto un piccolo inciso. I i mutui accesi dalle amministrazioni per coprire i disavanzi (quindi la spesa corrente) erano concessi dalla normativa vigente. Quindi si tratta di una prassi legittima, ma certamente non etica perché oggi quei mutui sono ancora tutti in pagamento e in questo modo si sono sottratte risorse alle generazioni future per aggraziarsi i cittadini dell’epoca che poi nel segreto dell’urna premiavano il primo cittadino più bravo e benevolo, secondo loro.

E allora vediamo i dati, dal 1993 al 2009, subito anticipando che c'è una voragine su tutte - l'Amt, l'Azienda municipale trasporti, con mutui per 190 milioni accesi in 13 anni (ovvero sino al 2006) per ripianarne i disavanzi - ma anche che decine e decine sono i milioni spesi per iniziative culturali e per turismo e spettacoli: i vari Natali, Capodanni, Estati....

