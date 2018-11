Mafia, non più tabù i rapporti gay:«Anche Cosa nostra si è evoluta...»

CATANIA - «Mi è capitato negli anni di osservare delle comunicazioni fra giovani uomini d’onore che potevano riecheggiare una omosessualità più o meno latente ma questo non deve stupire perché non è in contrasto con le regole dell’organizzazione: c'è un’evoluzione del modo di approcciare alla propria sfera intima che come riguarda le persone comuni riguarda anche gli appartamenti a Cosa nostra che fanno parte della società e che quindi risentono anche loro dei mutamenti di approccio a determinate questioni». Lo ha dichiarato Lia Sava, procuratore generale di Caltanissetta alla trasmissione "Fatti e Misfatti - I Fuorilegge" in onda su TgCom24.