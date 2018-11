Butera, è tragedia sulla statale 626: scontro con 2 morti e quattro feriti

Tragico incidente stradale intorno alle 13 lungo la Strada Statale 626, al kilometro 48 sul viadotto Geremia II. Il bilancio è pesantissimo: due morti e quattro feriti. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una Peugeot 306 e una Y10. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Caltanissetta, Gela e Licata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gela e Mazzarino mentre i rilievi sono effettuati dalla polizia stradale di Gelal posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI