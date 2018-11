Giardini, il torrente Sirina s'ingrossa e "prende" auto: panico di residenti

GIARDINI NAXOS - Sono bastati 15-20 minuti di pioggia a carattere di nubifragio per fare ingrossare il torrente Sirina, che divide i centri abitati di Taormina e Giardini Naxos, a tal punto da farlo esondare dal letto nel tratto finale alla foce e scorrere sulla stradina che lo costeggia, trascinando fin sulla spiaggia un'auto, una Nissan Micra, che era parcheggiata sulla sponda destra, lato Giardini. Il veicolo si è fermato circa 50 metri più avanti sull'arenile, in preda alle onde e alla furia del corso d'acqua ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti dal Distaccamento di Letojanni e con un'autogru dal Comando provinciale di Messina, per recuperarla imbragandola e riportandola in strada. Sul posto anche la Polizia municipale.

Forte preoccupazione tra i residenti della zona, che da tempo chiedono la messa in sicurezza di quel tratto del torrente Sirina con lo svuotamento dell'alveo visto che non possono transitare lungo la stradina in caso di piena, rimanendo isolati. «Tre anni fa ci eravamo attivati per pulire noi il torrente e mantenerlo in sicurezza - dice Giuseppe Fascetto, responsabile dell'Hotel Diamond Resort Naxos di Taormina - ma ci hanno perfino denunciato e non ce l'hanno consentito. Abbiamo fatto appena in tempo a smontare il lido sulla spiaggia, altrimenti sarebbe andato tutto distrutto». Difficoltà anche a raggiungere l'ospedale di Taormina, per la presenza di allagamenti e smottamenti lungo la strada di accesso: sul posto è presente la Polizia municipale.