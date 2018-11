«Non sapevo come tornare a casa» e ruba una moto: fermato minore

MESSINA - Agenti della polizia di Stato hanno fermato un minorenne sorpreso a rubare una moto, a Messina. «Non avevo mezzi per tornare a casa e quindi ho deciso di rubarne uno», ha riferito il giovane ai poliziotti. L’indagato si trovava in compagnia di un complice, che si è dato alla fuga ma è stato rintracciato e denunciato. Il minorenne è stato accompagnato presso un centro di prima accoglienza come disposto dal magistrato di turno.