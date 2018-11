Ad Augusta una discarica abusiva grande quanto 9 campi da calcio...

SIRACUSA - Un’intera area interpoderale di 50.000 mq, l’equivalente di 9 campi da calcio, nei pressi del porto commerciale di Augusta (Siracusa) utilizzata come discarica abusiva è stata sequestrata dalla Guardia di finanza. Nel sito, lungo la contrada Mulinello a ridosso dell’omonimo torrente, i militari hanno trovato rifiuti solidi urbani ed industriali, scarti di lavorazione e materiale edile derivato da ristrutturazioni, tutti pericolosi per la salute pubblica come nel caso di Eternit, presente in grandi quantità.

Sono in corso gli accertamenti per risalire ai proprietari degli appezzamenti di terreno interessati dallo sversamento illecito di rifiuti e contestualmente è stata avviata l’opera di catalogazione alla presenza di personale dell'Asp. Per le opere di bonifica bisognerà attendere le determinazioni della Procura di Siracusa, a cui i militari si sono rivolti per segnalare la sussistenza di reati ambientali. L'area è stata delimitata grazie all'intervento di una squadra di tecnici inviata sul posto dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Augusta.