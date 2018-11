Palazzolo Acreide, affiora ordigno da 250 libre sganciato da un aereo

SIRACUSA - Una bomba d’aereo da 250 libbre, di fabbricazione inglese, è stata ritrovata in contrada Bibbia a Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Martedì mattina, il 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo si occuperà delle operazioni di bonifica. Come spiega la Prefettura, sarà interdetta un’area con un raggio di 2.100 metri dal luogo di rinvenimento della bomba e per 2.000 metri in altezza. Per l'organizzazione tecnico-logistica verrà allestito un campo base. Sarà deviato il traffico veicolare sulla provinciale 86; sulla strada statale 124 al bivio con la provinciale 86; sulla strada «Fiumara Pantalica». Saranno istituiti due presidi stradali sulla statale 124.