Aci Catena, perseguita e minaccia l'ex convivente: arrestato 34enne

CATANIA - Un uomo di 34 anni è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della ex convivente dai carabinieri della stazione di Aci Catena (Catania), che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura della Repubblica etneamo. A denunciarlo ai carabinieri è stata la vittima, temendo per la propria incolumità e quella della figlia minorenne che aveva avuto con l’uomo. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.

L’uomo, dopo un periodo di convivenza con la donna, nel corso della quale era nata una bambina, era stato arrestato il 23 giugno scorso per lesioni gravi nei confronti della compagna e il giudice aveva applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Nonostante il divieto, l’indagato avrebbe ripreso a molestare l'ex compagna, l’avrebbe tempestata di messaggi con minacce di morte ed insulti, l’avrebbe pedinata, appostandosi sul posto di lavoro. L’ex convivente sarebbe così stata costretta ad allontanarsi dal contesto sociale e per paura di ritorsioni non avrebbe potuto intrecciare una relazione sentimentale con un altro uomo perché in diversi messaggi le minacce di morte erano rivolte anche al presunto amante.